Evinde cansız bulunmuştu! Öldüren dayak!

AA'da yer alan habere göre eğlence mekanı çıkışında bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, Tanrıkulu'nun birden fazla kişi tarafından darp edildiği, başına ve vücudunun değişik bölgelerine darbe aldığı görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakılmış, sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.Y. ve E.A.Y. ise tutuklanmıştı. Tanrıkulu’nun cenazesi ise memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilmişti.