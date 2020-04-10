10 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ülkemizde koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirler sürerken, vatandaşların da 'Evde kal' uyarılarına büyük ölçüde uyduğu görülüyor. Ancak, 'Evde kal'ı fırsat bilen bazı vicdansızlar, vatandaşların dışardaki mallarına göz dikmiş durumda. Habertürk Whatsapp ihbar hattıne gelen şikâyetlere göre, bir çetenin İstanbul'da sokak sokak gezerek, vatandaşların kâbusu olmuş durumda.
Bir hafta içinde iki ayrı ilçede görülen hırsızlık çetesi elemanları motosikletleri bir bir çalıyor. Bağcılar'da çalındığı tespit edilen 1 motosiklet ile Şişli'de yaşanan 2 motosiklet hırsızlığı ile ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar hırsızların olay anı görüntülerine ulaştı. Ekipler şimdi hırsızları her yerde arıyor.
'KORONAVİRÜSÜ FIRSAT BİLİP ÇOK RAHAT ÇALIYORLAR'
Çalıntı motosikletlerin sahipleri ise, Habertürk Whatsapp hattından seslerini duyurup, tehlikeye dikkat çekiyorlar. İşte o mağdurlardan Uğurcan Akdoğan, şunları anlattı: "Önceki gün sabah 4-6 saatleri arasında Bağcılar İnönü Mahallesi'nde motorum çalındı. Sabah kalktım 3 tane kilidi kırıp almışlar şoka girdim. Bağcılar emniyete gidip ifade verdim. Koronavirüsü fırsat bilip evlerinden çıkmayan vatandaşların dışarıda ki mallarına göz diktiler ortalığı sakin bulup rahat rahat hırsızlık yapabiliyorlar. Çoğu insanların motorları çalınmaya başladı, onlardan biri benimkisi. Allah fırsat vermesin kansızlara. Diyecek bir şey bulamıyorum inşallah motorum bulunur."
'MOTORUMU ÇALAN KİŞİLER ÇALINTI MOTORLA GELMİŞLER'
Kristin Demirel ise, "Sabah 07.37-07.39 saatleri içerisinde Şişli Kurtuluş semtinde kapımın önünden motorum çalındı. Kovid-19 virüsünden dolayı dışarı çıkamadığımızdan, motorumun çalındığını akşam saatinde markete gitmek için dışarı çıktığımda fark ettim. Ardından hemen polis merkezine suç duyurusunda bulundum. Motorumu sosyal medya hesaplarında paylaştım şans eseri bir adamla tanıştım. Benim motorumu çalan kişilerin altındaki motor da çalıntı motor. Motorun sahibine sosyal medya aracılığı ile ulaştım. Motorlarımız bir kaç gün içerisinde bulunmadığı takdirde kuvvetle muhtemel parçalara ayrılacak ve bulmamız imkânsız bir hal alacak" dedi.
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