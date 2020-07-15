Olayda, 13 yaşındaki M.A.'dan, haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube müdürlükleri ekipleri, kayıp kız çocuğunun bulunması için kent genelinde arama çalışması başlattı.

İHA'nın haberine göre polis ekipleri, M.A.'yı kaçırdığı öne sürülen şüpheli M.Ü.'yü (26) bir eve gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.

Şüpheli M.Ü., polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşı küçük kız çocuğu sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.