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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da eski nişanlısı boynundan vurmuştu! Büyük acı! -Güncel haberler

Eski nişanlısı boynundan vurmuştu! Büyük acı!

İstanbul'da, 22 yaşındaki Bedirhan Uysal, 24 yaşındaki Ülkü Denir Ersöz´ü evinin önünden kaçırmaya çalıştı. Ersöz direnince, Bedirhan Uysal silahını ateşledi. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ülkü Deniz Ersöz, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti

Giriş: 03.01.2023 - 13:11 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da eski nişanlısı boynundan vurmuştu! Büyük acı! -Güncel haberler
Eski nişanlısı boynundan vurmuştu! Büyük acı!
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DHA

İstanbul'da olay, 26 Aralık'ta saat 14.30'da sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü, 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal, evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı.

OTOMOBİLE BİNDİRİLMESİNE ENGEL OLDULAR

DHA'da yer alan habere göre 17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise haber verdi.

YÜZÜNE DOĞRU ATEŞ AÇTI

O esnada kendisinin polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak Ersöz'ün yüzüne doğru ateş açtı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

HAYATA VEDA ETTİ

9 gün yaşam mücadelesi veren Ersöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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