Eski nişanlısı boynundan vurmuştu! Büyük acı!

DHA'da yer alan habere göre 17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise haber verdi.

O esnada kendisinin polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak Ersöz'ün yüzüne doğru ateş açtı.

9 gün yaşam mücadelesi veren Ersöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.