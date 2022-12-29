İstanbul'da dehşet! Kaçıramadığı genç kızı boynundan vurdu!

Anne Ersöz, "Silah kafasına dayalıydı, arabaya binmek istemediğini söyledi, elinden kurtuldu ama, sonra montundan tutup geri çekti. Bu kez silahı boynuna dayadı sonra da ateş açtı. Saldırdım, vurdum. İnsanlar oraya toplandı ama kimse yardım etmedi. Ona vurarak belindeki silahı almaya çalıştım. Sonra arabaya bindi, arabaya saldırdım ama kaçtı gitti.

Kızım neresinden vuruldu yüzüne baktım ama, hiçbir yerinde kan göremedim. Sonra boynundan 2 damla geldi. Boynundan vurmuş. Bana yardım edin. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Allah'ım kurtaramadım, alamadım çocuğumu, yetişemedim. Kapımın önünde vurdular kızımı. Yaktılar kızımı. Ben ona saldırırken niye tutmadı kimse? Bugün gördüm kızımı, durumunun ağır olduğunu söylediler. Uyutuyorlarmış. Doktor 'durumu kötü' dedi. Gözümün önünde oldu silahı alamadım" dedi.

"KIZ DİRENİNCE BOYNUNDAN VURUYOR"

Ağabeyim aradı, haber verdi. Apar topar hastaneye geldik. Evin önüne 3 kişi bir arabayla gelmişler. Orada annesi kızını kurtarmaya çalışmış, kız direnince kızı boynundan vuruyor. Mermi çapraz şekilde beynine saplanıyor. 3 kişi olduklarını biliyoruz ama 2 kişi teslim olmuş. Ülkü'nün şu an beyni ile mermi savaşıyor. 48 saat gibi bir süre verdiler. Herhangi bir ameliyat olmadı. Şu an bile yaşamasının mucize olduğunu söylediler" dedi.

"YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR"

Amca Ersöz yeğeninin yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Beklemek çok kötü bir şey. 24 yaşında kendi halinde bir kız. Dar gelirli bir ailenin kızı. Gideceği, duracağı yeri bilen bir kız. Hiçbir suçun karşılığı bu değil. Bu insanın ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanmasını istiyoruz. 10 yıl sonra cezaevinden çıkarsa biz adaleti kendimiz mi sağlayalım? Annesinin durumunu gördünüz, sakinleştirici ile ayakta duruyor. Babasının durumu da kötü. Şu an ciddi anlamda bir yaşam mücadelesi veriyor. Kurşun beyninde ve onun reaksiyonu bekliyoruz" diye konuştu.