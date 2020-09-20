AA

Olayda, ilçede bir kafede oturan Mehmet K. ve Ecem Ç., Ecem Ç'nin eşi Metehan Ç'nin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Ecem Ç ve Mehmet K. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken, Metehan Ç. olay sonrası emniyete giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.