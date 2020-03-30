Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Şehiriçi elektrik dağıtım ve perakende şirketleri, abonelerine satmak üzere EÜAŞ’tan elektrik alıyor. Şirketler, ihtiyaç duydukları elektriğin önemli bir bölümünü (yüzde 40 ile yüzde 50 aralığında) EÜAŞ’tan, kalanını da değir üreticilerden karşılıyor. EÜAŞ’ın bu nedenle toptan elektrik satış fiyatları, piyasa ve tüketiciler için tayin edici bir öğe olarak öne çıkıyor.

FİYATI DÜŞÜRDÜ

Devletin sahip olduğu santralları işleten EÜAŞ’ın, 1 Ocak ile 31 Mart 2020 dönemi, şehiriçi dağıtım şirketlerine sattığı toptan elektrik birim fiyatı 27,56 kuruştu. EPDK, geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda, bu fiyatı 22,83 kuruşa düşürdü. Yeni fiyat, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere 3 aylık dönemde uygulamada olacak.

TÜKETİCİYE ETKİSİ NE OLACAK?

Devletin sattığı elektrikte yapılan bu indirimin etkisi ne olacak? Birinci etkisi, elektrik tarifelerinde görüldü. Devletin alım garantisi verdiği, yenilenebilir (su, rüzgar, güneş gibi) kaynaklardan özellikle sudan elektrik üretimi artış kaydetti ve buna bağlı olarak birim elektrik üretim fiyatlarında, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) gelen bir maliyet oluştu. Bu indirim ile tüketiciyi de etkileyebilecek söz konusu maliyet baskısı ortadan kaldırıldı. 1 Nisan-30 Haziran dönemi için elektriğe zam yapılmadı.

Bu indirimin, koronavirüs salgını sonrasında gündeme gelen elektrik faturalarını erteleme taleplerine etkisi de izleyen günlerde ortaya çıkacak.

ENERJİ YÖNETİMİ ÇALIŞIYOR

Enerji Bakanlığı, fatura ertelemede izlenecek yöntem ve abone gruplarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla elektrik dağıtım şirketlerinden bazı veriler istendi. Dağıtım şirketlerinin, fatura tahsilat oranları da anlık olarak izleniyor. Bu veriler ve gelişmeler ışığında fatura erteleme kararının alınabileceği belirtiliyor. Önceliğin, ticarethanelere verilebileceği ifade ediliyor.

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