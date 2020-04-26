26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hotar, yaptığı yazılı açıklamada, DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine yapılan başvuru ve tanı sayıları, hizmet veren personel ve yatak sayıları ile tedavi gören hasta sayılarını açıkladı.
AA'nın haberine göre, hastanelerine Kovid-19 şüphesiyle bugüne kadar 121'i çocuk 3 bin 975 kişinin başvurduğunu ifade eden Hotar, "85'i yoğun bakım olmak üzere toplamda 773 hastamız tedavi hizmeti aldı. 519 hastamız tamamen iyileşirken, 32 hastamız ise hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Hotar, 32 hastanın yaşam mücadelesini kaybettiğini, 519 hastanın ise sağlığına kavuşarak taburcu edildiği bilgisini vererek, immün plazma tedavisi uygulanan 5 yoğun bakım hastasından 1'inin durumundaki iyileşme nedeniyle servise alındığını ifade etti.
İyileşen hastalardan bağışçı olmaları durumunda immün plazma toplandığını belirten Hotar, açıklamasında şunları kaydetti:
"Hastanemizde günde 25 bağışçıdan immün plazma toplanabilmektedir. Kovid-19 pozitif olan ve tedavi sonucu iyileşen hastaların bağışladığı immün plazmaları bugüne kadar 5 yoğun bakım hastamıza naklettik. 1 hastamızın durumu iyiye gittiği için yoğun bakımdan servise alındı. 4 hastamızın ise yoğun bakımda tedavisini sürdürüyoruz."
Salgında üniversite hastanesinin tüm doktorları, hemşireleri, teknisyen/teknikerleri ve hasta bakıcılarının görevlendirildiğini aktaran Hotar, hastanelerinde Kovid-19 nedeniyle tedavi altında bulunan 5 doktor, 9 hemşire ve 9 hasta bakıcı olduğunu belirtti.
Hotar, hastanedeki yatak sayısına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:
"Salgın için servislerde 207 yatak, yoğun bakımda ise 53 yatak ayrıldı. İhtiyaç halinde servislerde 132, yoğun bakımda ise 50 yatak daha devreye sokulmak üzere hazırlandı. Tedavi sürecinde kullanılan ve hazır bekletilen 112 ventilatörümüz mevcut. Ayrıca kendi imkanlarımızla maske, siperlikli maske ve koruyucu önlük üretimimizi de hiçbir aksama olmadan sürdürüyoruz."
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!