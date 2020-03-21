Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç bugün, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

DERİNCE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

AA'da yer alan habere göre Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Dalgıç, yaşamını yitirdi. Dalgıç'ın cenazesinin yarın Derince ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.