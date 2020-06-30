İHA

Tokat’ta pandemi hastanesi olan Devlet Hastanesinde nisan ve mayıs aylarında göre daha fazla artış gözlemleniyor. İl genelindeki koronavirüs vakalarının kabul edildiği hastanede 100'ün üzerinde hasta tedavi görüyor.

İHA'nın haberine göre, yoğun bakımda yatan 13 hastadan 2’si ise entübe olarak tedavi ediliyor. Son 14 günde filyasyon ekibi tarafından temaslı olduğu tespit edilen 500'ün üzerinde kişi de takip ediliyor.

Koronavirüs vakalarının çıktığı ilk günden bugüne 18 kişinin hayatını kaybettiği Tokat’ta, son haftalarda vaka sayılarındaki artışa neden olarak ise cenaze ve nişan törenleri gösteriliyor. İl merkezinde yaşanan vaka artışı ise 'Hayat eve Sığar' uygulamasında gözler önüne seriliyor.

BİR HAFTADA 50 VAKA

Tokat merkeze bağlı Ulaş Köyünde geçtiğimiz hafta bir cenazeye katılanlardan çok sayıda vatandaş korona virüs şüphesi ile hastaneye başvurdu.

Pazar ilçesinde ise düzenlenen bir nişan merasimine katılan vatandaşlardan korona virüs tespit edildi. Bir cenaze ve nişandan 50’nin üzerinde hastanede hastanın tedaviye alındığı öğrenildi.

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