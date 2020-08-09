Son dakika haberler... Çanakkale'de bir korkutan yangın daha!

DHA

Saraycık köyü yakınlarında bulunan tarım arazisinde, saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, 'Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'nı aradı.

DHA'nın haberine göre, yangına havadan helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi. Alevler, kuvvetli rüzgara rağmen ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.