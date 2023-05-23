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Boşanma aşamasında dehşet! Eşinin ağabeyini öldürüp tekmeledi!

İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyi N.S.'nin dükkanına gelen G.Ç. yanında getirdiği silah ile dehşet saçtı. Dükkanın önünde G.Ç.'nin açtığı ateş sonucu yaralanan N.S. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Giriş: 23.05.2023 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
Boşanma aşamasında dehşet! Son dakika: Eşinin ağabeyini öldürüp tekmeledi! - Güncel haberler
Boşanma aşamasında dehşet! Eşinin ağabeyini öldürüp tekmeledi!
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DHA

İstanbul'da olay, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 21 Mayıs Pazar günü saat 13.45 sıralarında meydana geldi.

KAYINININ DÜKKANINA GİTTİ

DHA'da yer alan habere göre boşanma aşamasında olan 32 yaşındaki G.Ç., eşinin ağabeyi olan 46 yaşındaki N.S.'nin dükkânına geldi.

ART ARDA TETİĞE BASTI

Bu sırada dükkanın önüne çıkan N.S., G.Ç.'nin art arda açtığı ateş sonucu yaralandı. Saldırı sırasında dükkanın önünde bulunan bir kişi ise şans eseri kurtuldu.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

G.Ç. daha sonra olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı N.S. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. N.S. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Saldırı anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Elinde silahla gelen G.Ç.'nin dükkanın önüne çıkan N.S.'ye art arda ateş ettiği, yere düşen N.S.'ye tekme attığı görüldü.

ZANLI YÜRÜYEREK UZAKLAŞTI

Bu sırada dükkanın önünde bulunan bir kişi ise saldırıda kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. G.Ç.'nin yürüyerek ayrıldığı görüldü.

SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Silahlı saldırının ardından inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası ve görgü tanıklarından aldığı bilgiler doğrultusunda şüpheliyi yakalanmak için harekete geçti. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, G.Ç.'yi kullandığı silah ile aynı gün içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edilen G.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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