05 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tütün ürünlerine vergi düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, sigaradaki vergi oranı yüzde 63'den yüzde 67'e çıktı. Buna karşılık asgari maktu vergi tutarı ise sıfırlandı.
SİGARA'DA VERGİ ORANI NE KADAR?
Peki 10 liralık sigarada toplam vergi oranı kaç oldu? 2018’de 10 TL’lik bir sigarada vergi yükü yüzde 82.42 iken bu oran yeni düzenlemeyle yüzde 86.45’e ulaşacak. Sigara üreticilerinin yapılan zammı doğrudan fiyata yansıtıp yansıtlamayacağı bilinmezken kimi firmaların pazar payı kaybetmemek için zammı olduğu gibi yansıtmayacağı da ifade ediliyor.
04.01.2019 tarih ve 554 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sigarada asgari maktu vergi tutarı sıfırlanmış, vergi oranı ise yüzde 67 olarak yeniden belirlendi.
Maktu vergi tutarı ise 42 kuruş olarak korundu. Bu yeni düzenleme ile birlikte: 10 liralık bir sigaranın; 6,70 TL’si ÖTV, 1,525 TL’si KDV, 0,42 TL’si maktu ÖTV olmak üzere 8,645 TL’si vergiden oluşurken bir başka deyişle 10 TL’ye satılan bir sigarada vergi oranı yüzde 86,45’e çıktı.
Bugün Türkiye’de ortalama sigara satış fiyatı 11 TL’yi buluyor. Hali hazırda yeni vergi artış oranları ile 11 TL’lik sigaraya en az 4 TL zam gelmesi gerekiyor.
Ancak firmaların bu zammı yayıp yapmayacağı belli değil. Vergi artışını yansıtmaları halinde 15 TL’de toplam vergi tutarı 12.76 TL olacak.
Vergi artışını yapmayarak oranı kârlarından karşılamaları halinde ise 11 TL’lik sigaranın 9.47 TL’sini devlet vergi olarak tahsil edecek. Bugünkü durumda ise aynı tutardaki sigaranın 9 TL’si toplam vergi yükü olarak hesaplanıyor.
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