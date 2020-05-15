Siirt İl Pandemi Kurulu, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Kurul, korona virüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler aldı.

İHA'nın haberine göre alınan kararla, vatandaşların sosyal iletişim halinde bulunduğu alan, meydan, sokak, cadde ve iş yerlerinde maske takılması zorunla hale getirildi. Karara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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