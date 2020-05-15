Son dakika haberler... Bir kentte daha maske kullanımı zorunlu hale getirildi

AA

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların herhangi bir nedenle evlerinden ayrıldıkları andan evlerine geri dönünceye kadar maske takmalarının ikinci bir düzenlemeye kadar zorunlu hale getirildiği bildirildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, vatandaşların alan, meydan, sokak ve iş yerlerinde maskesiz bulunmalarına izin verilmeyeceği, karara uymayanlara idari para cezası uygulanacağını kaydedildi.

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