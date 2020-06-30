Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin bahçesi lüks araç galerisine döndü.