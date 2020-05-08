İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Bakırköy İlçemiz Cevizlik Mahallesi'ndeki Surp Astvazazin Ermeni Kilisesi dış giriş kapısının yakılmasına yönelik eylemin failinin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce başlatılan çalışmalarda, olayın şüphelisi M.K yakalanmıştır." denildi.

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