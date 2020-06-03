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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Nazım Hikmet'in ölüm yıldönümü dolayısıyla şairin bugünler için de bir anlam ifade eden şiiriyle paylaşımda bulundu. Koca, Nazım Hikmet'in 'Hastalar' adlı şiirini paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Mücadele’ye katılan Anadolu kadınını, Hiroşima’da yanıp kül olan kız çocuğunu anlattı. Angina Pektoris terimini, şiirinde 'kalp ağrısı' doğallığında kullanabilen bir dil ustasıydı. Türkçenin göğü altında bir çınar ağacı: Nazım Hikmet'i saygıyla anıyoruz."