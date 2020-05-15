İHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir evde olan 20 yaş altı gençler dün sokağa çıktı. Havanın da güzel olmasıyla İstanbul’un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi doldu taştı.

İHA'nın haberine göre, cadde boyunca trafik yoğunluğu yaşandı. İnsan yoğunluğunun artması üzerine polis ekipleri cadde üzerinde uygulama yaptı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamada araçlar durduruldu. Maske kontrolü ve araçların oturma düzeni konusunda sürücüler uyarıldı. Polis aracından ise vatandaşların koronavirüs salgınına karşı evde kalmaları konusunda megafonla sık sık anons yapıldı. Cadde üzerinde gezen polisler vatandaşları, yoğunluk ve maske konusunda uyardı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ancak saat 11:00-15:00 saatleri arasında sokağa çıkma izni bulunan 15-20 yaş arası gençler de caddeye akın etti. Yaklaşık 2 aydır evlerinde bulunan gençler güneşli havanın tadını çıkardı. Polis ekipleri toplu halde gezen gençleri önce bilgilendirdi ardından maske takma konusunda uyardı. Ayrıca kimlik kontrolü yapılarak 15-20 yaş arasında olup olmadıkları da kontrol edildi.

Öte yandan güvenlik uygulamalarının yapıldığı Bağdat Caddesi havadan görüntülendi.

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