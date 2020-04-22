İHA

Olay, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Müslüm Aslan, 16 Nisan günü kızı Ceylan Aslan'ı acımasızca dövdü. Aldığı darbelerle yere yığılan küçük kız hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, babası tarafından öldüresiye dövülen Ceylan Aslan, doktorların müdahalesinin ardından yoğun bakıma alındı. 4 gündür yaşam mücadelesi veren küçük kız sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan Ceylan Aslan’nın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

'CANİ BABAN UTANSIN'

Talihsiz kızın cenazesi cenaze aracıyla evine getirildi. Burada kızını bekleyen anne Rukiye Aslan, sinir krizi geçirdi. Rukiye Aslan yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken elinden kızının hırkasını bırakmadı. Aslan, cenaze töreninden sonra gözyaşları dökerek feryat etti. Acılı anne, “cani baban utansın” diye haykırdı.

Talihsiz çocuk Yeşilkent Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Müslüm Aslan ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DAHA ÖNCE EŞİNİ YARALAMIŞ!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı da, dün yaptığı açıklamada Müslüm Aslan'ın 31 Mayıs 2019 tarihinde eşine karşı yaralama suçundan tutuklandığını ve zanlının 4 Kasım 2019 tarihinde tahliye edildiğini kaydetti. Açıklamada tutuklanan Müslüm Aslan ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ KIZINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNULDUĞUNU İDDİA ETMİŞ

Öte yandan Müslüm Aslan'ın 5 Mart günü emniyete giderek öldürdüğü kızının Ceylan´ın cinsel istismara maruz kaldığını öne sürüp, şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Aslan´ın o gün emniyette verdiği ifadede, "Ben 31 Mayıs 2019 tarihinde eşimi bıçakladığım için cezaevine girdim. 04 Kasım günü de tahliye oldum. 3 Mart günü kızım Ceylan bana başının döndüğünü söyledi. Neden olduğunu sorunca da bana, annesini, amcası N.A. ve M.K. ile birlikte çıplak gördüğü için amcasının kafasını duvara çarptığını söyledi. Bunun üzerine ağabeyi N.A´ya kızını neden darp ettiğini sorduğunda, diğer çocuklarla tartışıyordu, o nedenle vurdum dedi. Ben de olayı büyütmeden kızımı alıp evimize gittim. Konuştuğumda kızım bana, "Baba sen cezaevindeyken amcam ve yanında bulunan M.K. ve A.Ö., bana cinsel istismarda bulundu. O süreçten bugüne kadar da kızımı tehdit ettikleri için söyleyememiş. İsmi geçen kişilerden de şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

MÜSLÜM BENİM 15 YILLIK ARKADAŞIM OLUR

Ceylan Aslan´ın da Çocuk Şube Müdürlüğü´nde benzer ifade vermesinin ardından iddia edilen kişiler ile anne gözaltına alındı. İfadesine başvurulan M.K., Müslüm´ün 15 yıllık arkadaşı olduğunu belirterek, "Ben iddia edilen N.A. ve A.Ö.´yü tanımıyorum. Bu nedenle de iddia edilen tarih olan 3 Mart 2020 günü N.A.´nın evine de gitmedim. Ayrıca annesiyle de ilişkiye girmedim. Müslüm cezaevindeyken de ne eşini, ne de çocuklarını görmedim. Ayrıca kendileri benim evimde de hiç kalmadılar. Ceylan´ın birinin yönlendirmesiyle bu ifadeyi verdiğini düşünüyorum. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum ve bana bu iftirada bulunan Müslüm Aslan´dan davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Amca N.A ise, "Müslüm Aslan benim öz kardeşim olur. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu için zaman zaman çocukları, yani yeğenlerim bizde kalıyor. Ben iddia edilen o iki ismi de tanımıyorum. Evime de gelmediler. İddia edilen tarihte ağabeyim bize geldi. Kapıda eşimle tartışıyordu. Dışarı çıktığımda ne olduğunu sordum. O da bana çocuklarıma bakın, ben bakamıyorum dedi. Ben de kendisine çocukların geç saatte dışarı çıktığını başlarına bir şey gelebileceğini o nedenle bakamayacağımı söyledim. Bunun üzerine benimle tartıştı. Bu nedenle iftira atmış olabilir. Ceylan´a da baskıyla bunları ifade ettirmiş olabilir. Bana iftirada bulunan kardeşim Müslüm Aslan´dan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Anne Rukiye Aslan ise, "Kızım Ceylan´ın da ifadesinde belirttiği gibi ben kimseyle ilişkiye girmedim. Kızımın cinsel istismara uğradığına inanmıyorum. Eşim Müslüm´ün kızımı yönlendirdiğine eminim. Eşimin uyuşturucu madde kullandığı ve psikolojisinin bozuk olduğundan şüpheleniyorum. Kızım Ceylan yaklaşık 2 ay önce bana babasının cinsel içerikli resimler gösterip, video izlettirerek bu senin annen demiş, kızım da izlemek istemeyince de zorla izlettirmiş. Boşanma aşamasında olduğum eşim bize nafaka vermemek için ve çocukların velayetini almak için kızımı yönlendirdiğinden eminim. Bu nedenle bana iftira atan eşimden şikayetçiyim" dediği öğrenildi. Olayla ilgili ifadeleri alınan şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetten serbest kaldığı öğrenildi.

Müslüm Aslan´ın 8 Ocak 2020 günü de eşinin teyzesinin oğlu M.A´yı, eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla tehdit edip darp ettiği, ayrıca 6 Mart 2020 günü de evinden hırsızlık yapıldığını iddia edip, eşiyle birlikte olup, kızına istismarda bulunduğunu öne sürdüğü M.K.'den şikayetçi olduğu ortaya çıktı.