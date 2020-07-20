Polis ekipleri, Çamlık mevkisinde bir otomobilin yanında bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

AA'nın haberine göre ekipler, göğsünde kesici alet yarası bulunan kişinin öldüğünü tespit etti. Güven Serindere'ye (38) ait olduğu belirlenen cansız beden, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.