Ayasofya'nın ibadete açılmasından sonra, camiye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde bulundu.

DHA'nın haberine göre polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı Ayasofya Camii'ne 15.00 sıralarında gelen Bakan Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Vali Yerlikaya, bir süre cami içerisinde incelemelerde bulundu.