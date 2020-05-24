Wisconsin Üniversitesi ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi´nden (NOAA) araştırmacılar, dünya çapındaki fırtınaların yaklaşık 40 yıllık uydu verilerini inceledi. Araştırmacılar, fırtınaların büyük kasırgalara (Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği´nde kategori 3 veya üstü, rüzgar hızı saatte 177 kilometre veya daha yüksek olan) dönüşme olasılığının onlarca yıldır yükseldiğini gördü.
"BİR KASIRGANIN BÜYÜK BİR KASIRGAYA DÖNÜŞME OLASILIĞI ARTIŞ GÖSTERDİ"
DHA'nın haberine göre, araştırmanın yazarı Jim Kossin değişimin on yılda yaklaşık yüzde 8 olduğunu belirterek, "Diğer bir deyişle, bir kasırganın büyük bir kasırgaya dönüşme olasılığı geçmiş on yıla kıyasla bu on yıl içerisinde yüzde 8 artış gösterdi" ifadelerini kullandı.
Yapılan araştırmanın okyanuslar ısındığı için daha güçlü fırtınalarda muhtemel bir artış gösteren önceki araştırmalara dayandığı, ancak artışın, insanların neden olduğu küresel ısınma nedeniyle olduğu ve onlarca yıllık doğal döngüler nedeniyle olmadığı konusunda güvenli bir değerlendirme yapacak kadar verilerin eskiye dayanmadığı belirtildi.
"FIRTINALAR DAHA GÜÇLÜ VE YIKICI HALE GELİYOR"
Kossin ve ekibinin araştırmasının dünya çapında olduğu ifade edilirken, dünya genelinde fırtınaların daha güçlü ve böylece de daha yıkıcı hale geldiği belirtildi. Kossin, "Kasırgaların neden olduğu hasarın ve ölüm oranının neredeyse tamamına büyük kasırgalar (kategori 3 ila 5) neden olur. Büyük bir kasırga olma olasılığının artması, bu riski kesinlikle artıracaktır" dedi.
Araştırmanın, küresel ısınmanın, tropikal hortumların oluştuğu bölgelerde deniz yüzeyi sıcaklığını artırdığını ortaya koyduğu ifade edildi. Atmosferik koşullardaki değişikliklerle birlikte bu ılık havanın kombinasyonunun, fırtınaların daha yüksek yoğunluklara daha kolay ulaşmasına izin verdiği belirtildi.
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