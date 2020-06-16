İlçede yaşayan Paul Seivwight'ten haber alamayan arkadaşları evine gittikleri Seivwight'in kapıyı açmaması üzerine durumu polise bildirdi.

AA'nın haberine göre eve giren polis ekibi, Seivwight'i hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen İngiliz'in cenazesi Alanya Belediye Mezarlığının morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.