Dumanı gören bazı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

AA'nın haberine göre ekipler, arazöz ve su tankeriyle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.