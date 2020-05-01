Kentte akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

AA'nın haberine göre kavgada darp sonucu yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.