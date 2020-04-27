Adalar Kaymakamlığı, geçen cuma günü yaptığı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Adalar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, hava sıcaklıklarının artması ile Adalar'a günübirlik veya ikamet amacıyla yapılacak seyahatlerin virüsün yayılımını hızlandırarak, vaka sayısının artması, toplum sağlığı ve kamu düzenin bozulmasına sebep olabileceği gerekçesiyle Adalar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca bazı kararların alındığı belirtildi. Açıklamada, alınan kararlar doğrultusunda, Adalar'a yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

ADALAR'A KONTROL GİRİŞ ÇIKIŞ SABAH BAŞLADI

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün sabah saatlerinden itibaren Adalar'a giriş ve çıkışlarında polis ekipleri Bostancı İskelesinde vatandaşların izin belgesi olup olmadığını kontrol etti. İzin belgesi bulunmayan vatandaşların adalara gidilmeyeceğini söyledi. Adalara gitmek için yola çıkan bir vatandaş ise, "Devletimizin ve sağlık bakanlığımızın bize ön görmüş olduğu bütün şartlara kurallara uyuyoruz sosyal mesafeye de uyuyoruz" diye konuştu.

35 GÜNLÜK SÜREÇTE KİMLER İSTİSNA OLACAK?

Kaymakamlık açıklamasında Adalar'a giriş çıkış istisnalarına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Adalar'da 23 Nisan Perşembe gününden önce ikamet kaydı bulunanlar ilçeye giriş çıkış yapabilecek. Temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde görevli olanlar ve araçları; malın cinsi teslimat yeri/alıcı adresi teslimat tarihini gösteren irsaliyesi, teslimat makbuz ve fatura gibi belgeler ile giriş çıkış yapabilecek. Bu şekilde giren kişiler ve girişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları ilçede konaklama yapamayacaklar.

Doğalgaz, elektrik, enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları, enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek görev belgesi veya sevk irsaliyesi ile giriş çıkış yapabilecek.

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar görev belgesi ile giriş-çıkış yapabilecek.

Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin ikamet ve iş yerlerinin farklı ilçelerde bulunması durumunda giriş-çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecek. Adalar ilçesinde görev yapan kamu görevlileri, kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş-çıkış yapabilecek.

SEYAHAT İZİN KURULLARI

Kaymakamlık tarafından her adada "Seyahat İzin Kurulları" oluşturuldu. Geçici veya sürekli seyahat izin belgesi; tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek olanlar, yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, belgelendirdiği gerekçeleri

Kaymakamlık tarafından uygun bulunan kişilere, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde verilebilecek."

TURİZM İŞLETMELERİNİN FAALİYETLERİ DE DURDURULDU

Alınan kararlar çerçevesinde Adalar'da otel, motel, kamp, kulüp ve sosyal tesis gibi konaklama yerlerinin bu süre zarfında faaliyetlerinin durdurulurken, ilçe sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmak da 26 Nisan Pazar günü saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar günü 24.00 arasında yasaklandı.

Öte yandan, ilçedeki kamu kurumlarının çalışanlarının çoğunluğunun ilçe dışında ikamet etmeleri nedeniyle hizmeti aksatmayacak şekilde esnek çalışma tedbirleri alınmasına da karar verildi.

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