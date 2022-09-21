6 yaşındaki Miraç'ın ölümüne tahliye kararı!

Kayseri’de alkollü olarak kullandığı otomobiliyle çarptığı 6 yaşındaki Miraç Gürbüz'ün ölümüne sebep olan şoföre 5 yıl hapis cezası verildi. Kaza anında sürücü H.Ç.'nin, 196 promil alkollü olduğu ortaya çıkmıştı
Kayseri'de 3 Temmuz 2022’de Melikgazi ilçesinde bulunan Hulusi Akar Bulvarı üzerinde H.Ç. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Miraç Gürbüz’e (6) çarptı.
196 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
İHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yapılan inceleme de, otomobil sürücüsü H.Ç.’nin 196 promil alkollü olduğu tespit edildi.
KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI
Kayseri Adalet Sarayı 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık H.Ç. SEGBİS ile duruşmaya katılırken, kazada hayatını kaybeden Miraç Gürbüz’ün yakınları ile avukatlar hazır bulundu.
BERAATINI TALEP ETTİ
Mahkemede kendini savunan tutuklu sanık H.Ç., kimseye bilerek zarar vermediğini, olay günü çocuğun önüne çıktığını söyleyerek, beraatını talep etti.
5 YIL HAPİS VE TAHLİYE KARARI
Miraç Gürbüz’ün annesi Pınar Gürbüz de, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık H.Ç.’te 5 yıl hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.
AİLESİ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
Adliye önünde konuşan anne Pınar Gürbüz, tahliye kararına tepki göstererek, sanığın en ağır cezayı alması için mücadele edeceğini belirtti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika haberler: 6 yaşındaki Miraç'ın ölümü için tahliye kararı!/son-dakika-haberler-6-yasindaki-mirac-in-olumu-icin-tahliye-karari-3522354
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