Kaza, 5 Haziran Cuma günü meydana geldi. Abdullah K.'nin kullandığı 07 AAF 727 plakalı otomobil, kavşakta sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından uçan otomobilde sürücü Abdullah K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Abdullah K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kullanılamaz hale gelen araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kavşağa gelen otomobilin kontrolden çıkarak, demir korkulukları devirip, istinat duvarından düştüğü anlar yer aldı.