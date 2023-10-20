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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan Nevrigül Alan (22), 1 yıl önce evi terk edip 6 yaşındaki oğlu S.E.A.'yı da yanına alarak İznik'te oturan ailesinin yanına gitti.

EŞİNİN EVİNE GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ DHA'da yer alan habere göre Nevrigül Alan'ın 3 yaşındaki oğlu B.A. ise babası R.A.´da (29) kaldı. Gemlik'te yaşayan dedesi İbrahim T.'yi (68) ziyaret ettikten sonra küçük oğlunu görmek için eşi R.A.'nın evine gideceğini söyleyen Nevrigül Alan'dan, 3 Eylül'den sonra haber alınamadı.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU Ekipler, kadını bulmak için çalışma başlatırken, ailesi de kayıp kızlarının bulunması için bir televizyon programına çıktı.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU 45 gündür arama çalışmaları sürerken, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte ceset olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, ağaca asılı haldeki cesedin Nevrigül Alan'a ait olduğunu belirledi.

CESEDİN ÇÜRÜDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ Alan'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Nevrigül Alan'ın cesedinin çürüdüğü, çantası ile cep telefonunun olay yerinden uzak yerlerde bulunduğu belirtildi. Olay yerinde ayrıca başka bir cep telefonu bulundu.

16 YAŞINDA KAÇARAK EVLENMİŞ Nevrigül Alan´ın, eşiyle 6 yıl önce 16 yaşında kaçarak evlendiği ve şiddetli geçimsizlik yaşayınca da terk ettiği belirtildi.

GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çevresinde 'Şirin' olarak bilinen Nevrigül Alan'ın telefonda en son Doğan A. ile konuştuğu belirlendi. Nevrigül Alan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Doğan A.'nın kayıp ihbarı sonrası daha önce gözaltına alındığı bildirildi.

ÇOCUKLARI ONA BIRAKMIŞ Serbest bırakılan Doğan A.'nın ifadesinde, 7 yıllık eşi Yasemin A.'ya (29), "Şirin, çocuklarını bana bıraktı" dediği öğrenildi. Öte yandan cinayet şüphesi üzerinde duran savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.