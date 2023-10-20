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        Haberler Gündem 3. Sayfa CİNAYET ŞÜPHESİ! Nevrigül Alan, Bursa'da 45 gün sonra zeytin ağacında asılı bulundu! - Son dakika haberler

        45 gün sonra ölü bulunmuştu! 22 yaşındaki Nevrigül'ün büyük dramı!

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 45 gündür kayıp olarak aranan, önceki gün bir zeytinlikte ağaca asılı cesedi bulunan 2 çocuk annesi 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın, 1 yıl önce terk ettiği eşiyle 16 yaşında kaçarak evlendiği belirtildi. Cesedi çürüyen kadının son olarak telefondan sevgilisi olduğu iddia edilen 30 yaşındaki Doğan A. ile görüştüğü belirlendi. Daha önce gözaltına alınan Doğan A.'nın ise ifadesinde, "Çocukları bana bıraktı" dediği öğrenildi. Cinayet şüphesi üzerinde duran savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 07:44 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:48
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        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan Nevrigül Alan (22), 1 yıl önce evi terk edip 6 yaşındaki oğlu S.E.A.'yı da yanına alarak İznik'te oturan ailesinin yanına gitti.

        EŞİNİN EVİNE GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ

        DHA'da yer alan habere göre Nevrigül Alan'ın 3 yaşındaki oğlu B.A. ise babası R.A.´da (29) kaldı. Gemlik'te yaşayan dedesi İbrahim T.'yi (68) ziyaret ettikten sonra küçük oğlunu görmek için eşi R.A.'nın evine gideceğini söyleyen Nevrigül Alan'dan, 3 Eylül'den sonra haber alınamadı.

        AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

        Ekipler, kadını bulmak için çalışma başlatırken, ailesi de kayıp kızlarının bulunması için bir televizyon programına çıktı.

        AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

        45 gündür arama çalışmaları sürerken, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte ceset olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, ağaca asılı haldeki cesedin Nevrigül Alan'a ait olduğunu belirledi.

        CESEDİN ÇÜRÜDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

        Alan'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Nevrigül Alan'ın cesedinin çürüdüğü, çantası ile cep telefonunun olay yerinden uzak yerlerde bulunduğu belirtildi. Olay yerinde ayrıca başka bir cep telefonu bulundu.

        16 YAŞINDA KAÇARAK EVLENMİŞ

        Nevrigül Alan´ın, eşiyle 6 yıl önce 16 yaşında kaçarak evlendiği ve şiddetli geçimsizlik yaşayınca da terk ettiği belirtildi.

        GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çevresinde 'Şirin' olarak bilinen Nevrigül Alan'ın telefonda en son Doğan A. ile konuştuğu belirlendi. Nevrigül Alan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Doğan A.'nın kayıp ihbarı sonrası daha önce gözaltına alındığı bildirildi.

        ÇOCUKLARI ONA BIRAKMIŞ

        Serbest bırakılan Doğan A.'nın ifadesinde, 7 yıllık eşi Yasemin A.'ya (29), "Şirin, çocuklarını bana bıraktı" dediği öğrenildi. Öte yandan cinayet şüphesi üzerinde duran savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #nevrigül alan
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