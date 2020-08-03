İlçede yaşayan Fırat ailesi, çocukları Sidar Fırat (3) ile yakınlarının düğününe katıldı. Düğünde rastgele açılan ateşte kurşunlardan biri Sidar Fırat'ın vücuduna isabet etti.

AA'nın haberine göre, olay yerinde hayatını kaybeden Fırat'ın cenazesi Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Küçük Sidar'ın cenazesi Kaşanlı Mahallesindeki cemevinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.