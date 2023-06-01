3 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Mahalleli dövdü!

İstanbul Zeytinburnu'nda olay, Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kişi, sokakta yürüyen 3 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti.

DHA'da yer alan habere göre şüphelinin arkasından gelen çocuğun ailesinin durumu fark ederek tepki göstermesi üzerine şüpheli kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

Ancak çevredekiler tarafından yakalanan şüpheli feci biçimde darp edildi.