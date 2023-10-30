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Mersin'de olay, Tarsus ilçesine bağlı Kemalpaşa Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önüne kamyon park edilmesine sinirlenen Fahri Çoğul, akrabası Aşır Özdemir ile tartışmaya başladı.

BABASININ KAVGASINA DAHİL OLDU

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fahri Çoğul'un oğlu Çelebi Çoğul (38) da olaya dahil oldu.

İŞYERİNDEN SİLAHINI ALIP VURDU

Özdemir, iş yerinden aldığı silahı ateşleyerek Çelebi Çoğul'u vurdu. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan evli, 3 çocuk babası Çoğul, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLI, POLİSE TESLİM OLDU

Aşır Özdemir polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.