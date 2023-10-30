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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: 3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti! - Mersin haberleri

        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, 3 çocuk babası olan 38 yaşındaki Çelebi Çoğul, park tartışması nedeniyle çıkan kavgada, akrabası Aşır Özdemir tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı polise teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 08:32 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:01
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        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
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        Mersin'de olay, Tarsus ilçesine bağlı Kemalpaşa Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önüne kamyon park edilmesine sinirlenen Fahri Çoğul, akrabası Aşır Özdemir ile tartışmaya başladı.

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        BABASININ KAVGASINA DAHİL OLDU

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fahri Çoğul'un oğlu Çelebi Çoğul (38) da olaya dahil oldu.

        İŞYERİNDEN SİLAHINI ALIP VURDU

        Özdemir, iş yerinden aldığı silahı ateşleyerek Çelebi Çoğul'u vurdu. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan evli, 3 çocuk babası Çoğul, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ZANLI, POLİSE TESLİM OLDU

        Aşır Özdemir polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Mersin
        #Son dakika haberler
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