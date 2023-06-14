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24 kişi gözaltına alındı! 'Kapora' çetesi!

İzmir emniyeti, internet üzerinde iki farklı yöntemle vatandaşları dolandıran 24 kişilik önemli bir çeteye ‘Kapora dolandırıcılığı’ adı verilen operasyon düzenlendi. Çökertilen ‘Kapora çetesi’nin dolandırma yöntemlerinden birisi, sigorta firmalarına ait internet sitelerine benzer sahte internet sitesi açarak uygun fiyata sahte araç sigortası yapmalarıydı. İkincisi ise çeşitli internet sitelerine verdikleri satılık, koltuk, plastik kapak, zeytinyağı, kiralık ev ve satılık ev gibi ilanlarla vatandaşlardan kapora adı altında para alıp, ortadan kaybolmalarıydı

Giriş: 14.06.2023 - 11:25 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de 'Kapora dolandrıcılığı' yapan çete gözaltına alındı! - Güncel haberler

İzmir’de son aylarda karakollara ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne peş peşe benzer şikayetler gelmeye başladı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gelen ihbarlarda vatandaşların iki yöntemle dolandırıldığı görüldü.

SAHTE SİGORTA ŞİRKETİYLE DOLANDIRICILIK

Gelen şikayetlerin bir kısmı, “Şu sigorta firmasına ait internet sitesinde aracıma sigorta yaptırdım. Para aldılar. Ben aracımın sigorta yapıldığını sanıyordum ancak aracımın sigortasının yapılmadığını öğrendim. Sigortacı diye aradığım kişilere ise ulaşamadım. Dolandırıldım” deniliyordu.

'KAPORA' ALIP ÜRÜN YA DA HİZMET VERMEDİLER

Bir kısım şikayetçi ise farklı internet sitelerinde, satılık koltuk takımı, cep telefonu, çelik kapı, araç satımı, plastik kapak, zeytinyağı satımı, kiralık ev, satılık ev gibi ilanlarda satın aldıkları eşya ya da kiralanan evler için kapora para gönderdiklerini ancak satıcılara ulaşamadıklarını anlattı.

‘KAPORA ÇETESİ ‘ TESPİT EDİLDİ

Peş peşe gelen birçok şikayetin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda sözde ucuz fiyata araç sigorta yapan internet sitelerinin sahte olduklarını tespit edildi. Bu siteleri kuran kişilerin aynı zamanda farklı internet sitelerinden ikinci yöntemle vatandaşları dolandıran çeteyle aynı kişiler olduğu saptandı.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aldıkları kapora karşılığında internet üzerinde satışa konulan eşyayı vatandaşlara göndermeyen çetenin, gerçek sigorta firmalarına benzer isimlerle sahte internet siteleri kurarak ucuza sahte araç sigortası düzenleyerek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Önce şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ardından düzenlenen operasyonla 24 kişi gözaltına alındı.

2 MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR

‘Kapora dolandırıcılığı’ adı verilen operasyonla çökertilen 24 kişilik çetenin birkaç ay içinde 2 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

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