Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: 2 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Sır perdesi aralandı!

2 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Sır perdesi aralandı!

İstanbul’da, 3 ay önce 2 kişinin öldüğü, biri bebek 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili aranan 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı belirlenen silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Çatışmada, Hasan Can ve husumetlisi Alpay Gökalp hayatını kaybetmiş; yoldan geçen 5 kişi ise yaralanmıştı

Giriş: 08.06.2023 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: 2 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Sır perdesi aralandı!

İstanbul'da olay, 18 Şubat günü saat: 17.00 sıralarında Eyüpsultan'daki İslambey Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

ÖNCE TELEFONDA TARTIŞTILAR

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Hasan Can (33) ile Yiğit K. (23) arasında alacak verecek meselesi bulunuyordu. İddialara göre olay günü ikili önce telefonda tartıştı.

SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Bu tartışmanın ardından, Yiğit K., arkadaşları Alparslan A., Enescan A ve Alpay Gökalp’ı yanına alarak Hasan Can’ın bulunduğu yere gitti. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Hasan Can, karşı taraftan Alpay Gökalp’ı vurdu. Ancak kısa bir süre sonra Hasan Can da Yiğit K.’nın kullandığı silahla vurularak ağır yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ BEBEK 5 KİŞİ YARALANDI

Çıkan silahlı çatışmada, seken kurşunlardan olayla ilgisi olmayan biri 1 yaşındaki bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı. Çatışmada ağır yaralanan Hasan Can ve Alpay Gökalp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ARANAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firarda olan Yiğit K.'yı, olayda kullandığı silahla yakaladı. Zanlı ile birlikte Alparslan A. ve Enescan A. da gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından şüpheliler adliyeye gönderildi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Meclis yeni başkanını seçti
Meclis yeni başkanını seçti
Aksaray'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
Aksaray'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Adana'da havaya ateş açan 2 şüpheliye gözaltı
Adana'da havaya ateş açan 2 şüpheliye gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.