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Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralına uymayan bir fotoğraf tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, fotoğrafta bulunan 5 kişinin kimliğini tespit etti. İsimleri belirlenen şahısların her birine 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 15 bin 750 TL idari yaptırım para cezası uygulandı. 12 kişinin kimlik tespitinin ise devam ettiği öğrenildi.

'YENİ ÇEKİLMİŞ BİR FOTOĞRAF DEĞİL' İDDİASI

Mustafa Uç'un haberine göre, fotoğrafta bulunan ve ceza yiyen isimlerden Hamit Erulaş, yaşananların ardından açıklama yaptı. Erulaş, sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafın yeni çekilmediğini, Ekim ayında çekilmiş bir fotoğraf olduğunu söyledi.

Aldıkları cezaya itiraz edeceklerini ifade eden Erulaş, "Dün üzücü bir olay yaşadık. Ben ve arkadaşlarım sosyal medya üzerinden eski olan bir fotoğrafı paylaşım yaptık. Bunun neticesinde emniyet tarafından arandık. Sosyal izolasyona uyulmadığı gerekçesiyle tespit edilen 5 kişiye toplam 15.750 TL ceza kesildiğini, geri kalan 12 kişinin tespiti için çalışmaların devam ettiğini söylediler. Bu bir hukuki süreç. Avukatlarımızla bu konuyu konuştuğumuz zaman itiraz hakkımızın olduğunu söyledi. Sulh ceza mahkemesine gideceğiz. Çünkü bu fotoğraf Ekim ayında çekilmiş bir fotoğraf. Telefondan telefona çektik. Biraz görüntü bozukluğu da var zaten. Yeni çekilmiş bir fotoğraf değil. O fotoğrafta benim 10 yaşında oğlum da var. Zaten onun dışarı çıkma lüksü olamaz. Şu anda da çocuklarımın hepsi evde, izole etmiş bir şekilde virüsün geçmesini bekliyoruz. Biz kurallara uyan, riayet eden bir mahalleyiz. Bir arkadaşımızda kayıtlı olan bu fotoğraf bize telefonundan gösterilince ben de telefondan telefona çekerek fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştım. Gönül isterdi ki emniyet araştırsın, bu fotoğraf yeni mi eskimi diye. Çünkü orada deprem öncesinin olduğunun aşikâr olduğu fotoğrafın arka görselinde mevcut." diye konuştu.

'KURALLARA UYUYORUZ'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında konulan kurallara uyduklarını ve bu yönde yürütülen çalışmaları takdirle karşıladıklarını söyleyen Hamit Erulaş da şöyle konuştu:

"Bu süreç sıkıntılı ve ciddiyet isteyen bir süreç. Bu süreçte çok sevdiğimiz bakanımız Süleyman Soylu'nun istifası bile bu süreç nedeniyle gerçekleşti. Tabiki sosyal izolasyon, sosyal mesafeye uymak zorundayız. Elazığ'da da Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın başarısı ve özverisi ile pandemi kurulu çok iyi yönetiliyor. Elazığ'da yapılanlar virüsle mücadelede Türkiye'ye örnek teşkil edecek. Ama emniyetin burada yaptığı tabiki gölge düşürmez virüsle mücadeleye ama gönül isterdi ki araştırılsın, ona göre ceza kesilsin. Bizi de arayıp geri kalan 12 kişinin ismini isteseydi ben yine verirdim."

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan bu konunun düzeltilmesi talebinde bulunan Erulaş, şöyle konuştu: "Sayın Valimizden ricamız bu konuya el atması ve bu konunun düzeltilmesi. Biz Bilim kurulunun kurduğu kurallara riayet eden bir topluluğuz burada. Rüstempaşa Mahallesi her zaman devletinin, milletinin yanında olmuştur. Allah devletimize zeval vermesin."

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