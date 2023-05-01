1 çocuk annesiydi! Rahatsız etti öldürdü!

Zonguldak'ta, 1 çocuk annesi 36 yaşındaki Yeşim Sönmez, bir süredir kendisini rahatsız eden 39 yaşındaki Başaran Çevikoğlu tarafından evinin önünde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, Çaycuma ilçesinde polis tarafından yakalandı
Zonguldak'da olay, dün saat 20.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi.
ARACIYLA KADININ EVİNE GİTTİ
DHA'da yer alan habere göre Saltukova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan Başaran Çevikoğlu (39), otomobille takıntılı olduğu Yeşim Sönmez'in (36) evinin önüne geldi.
GENÇ KADININ YOLUNU KESTİ TARTIŞMA ÇIKTI
Yeşim Sönmez de motosikletini park edip eve girmeye çalıştığı sırada Başaran Çevikoğlu ile karşılaştı. Çevikoğlu, kadının önünü kesince ikili arasında tartışma çıktı.
BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURDU
İddiaya göre Başaran Çevikoğlu, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Yeşim Sönmez'e 2 el ateş açtı. Başından ve göğsünden yaralanan kadını gören mahalle sakinleri durumu, sağlık ekiplerine haber verdi.
AĞIR YARALANDI KURTARILAMADI
Bu sırada saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, saldırganın bulunması için çalışma başlattı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
BİR SÜREDİR RAHATSIZ ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ
Başaran Çevikoğlu ise Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polis tarafından yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı. Başaran Çevikoğlu'un bir süredir Yeşim Sönmez'i rahatsız ettiği belirtildi.
BİR KIZ ÇOCUĞU ANNESİYDİ
Yeşim Sönmez'in daha önce evlenip boşandığı ve 12 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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