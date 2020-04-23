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Türk Hava Yolları ( THY) Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için gökyüzünde dünyanın en büyük Türk bayrağını açıyor. TK1920 nolu uçuş Türk hava sahası üzerinde Ay Yıldız şeklinde rotası ile radar izi oluşturuyor.. Bu tarihi uçuş air.tk/TK1920'den canlı olarak izlenebiliyor.