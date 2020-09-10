DHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde, zehirli et verilerek öldürüldüğü iddia edilen 'Samuray' ve 'Kuzu' isimli 2 köpeğin sahibi Adilhan Karabulut, olaya tepki gösterdi: Tek suçları havlamaktı, çözüm zehirlemek miydi?

Olay, geçen salı günü öğle saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Adalı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bırakılan zehirli etten yiyen köpek ve kediler bir süre sonra fenalaştı. Olayda, mahalleli Adilhan Karabulut'a ait 'Samuray' ve 'Kuzu' isimli sahipli köpek ile 1 sokak köpeği telef oldu. İki sokak köpeği ile bir kedi de götürüldükleri klinikte tedaviye alındı.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri inceleme yaptı. Mahalle halkı ise olaya tepki gösterip, hayvanları zehirleyen kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi. Telef olan köpeklerden alınan numuneler de incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

AFİŞLERLE TEPKİ GÖSTERDİ

Adilhan Karabulut, üzerinde telef olan köpeklerinin fotoğrafları bulunan 'Tek suçları havlamaktı, çözüm zehirlemek miydi?', 'Onlar artık cennette katilleri cehennemde bekleniyor' ve 'Onlar artık cennette katilleri nerede?' yazılı afişleri evinin dış çevresine astı.

'AFİŞLERİ GÖRÜP VİCDAN AZABI ÇEKER İNŞALLAH'

Adilhan Karabulut, 2 köpeğinin öldürülmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Mahallemizde gerçekleştirilen bu olayda 5 köpek ve 1 kedi zehirlendi. 3'ü öldü, diğerleri ise tedavi görüyor. Bunu yapan büyük olasılıkla seslerden rahatsız olan biri. Kim olduğunu bilmiyoruz. Kim olduğunu bilmediğimiz için de bu afişleri hazırlattım. Ama o bu civardan biri. Kimseyi suçlamıyoruz. Ama eğer kimse bu afişleri görüp vicdan azabı çeker inşallah. Vicdanı olduğunu da sanmıyorum. Böyle adi bir olayı gerçekleştirdiği için onu kınıyorum. Umarız en kısa sürede yakalanır ve adalet yerini bulur" dedi.

'DOĞA BİR BÜTÜNDÜR, HEPİMİZİN PAYLAŞMASI GEREKEN BİR ALANDIR'

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci de savcılık ve emniyete gerekli şikayetlerde bulunduklarını ifade ederek, "Savcılık talimatıyla ölen canlarımızdan biri nekropsi yapılmak üzere İstanbul'a gönderildi. Çok tepkili ve üzgünüz. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Sokakta köpekler havlıyor, kediler miyavlıyor diye şikayetler oluyor. İnsanlar nasıl konuşuyorsa, kediler havlayacak, kediler miyavlayacak, kuşlar ötecek. Doğa bir bütündür, hepimizin paylaşması gereken bir alandır. Sokak hayvanları, insanlara emanettir. Bu emanete ihanet eden, Allah'a inancı olmayan insanlardır. Ölen köpeklerden 2'si sahipli, biri de sokak köpeğiydi. Bu canların hesabını kim verecek?" diye konuştu.

'SADECE PARA CEZASIYLA KURTULMALARINI İSTEMİYORUZ'

Hayvanlara yönelik şiddette cezaların artık arttırılması gerektiğini dile getiren Cebeci, "Sadece para cezasıyla kurtulmalarını istemiyoruz. Kamu hizmeti cezası ya da hapis cezası verilebilir. Artık hayvan haklarının daha önemli bir yere gelmesini istiyoruz" dedi.

'İNSANLARIN DAHA MERHAMETLİ OLMASINI İSTİYORUZ'

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Keşan Temsilcisi Tülay Kaplan da olayı kınadıklarını ve bir daha tekrarlanmamasını dilediklerini belirterek, "Öte yandan bu olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan haberlere üzülenler de oldu, çok kötü yorumlarda geldi. Hatta bir yorum, 'insanları bu hale getiriyorsunuz' yazıldı. Zehirlemeyi meşrulaştıran bir yorum yapılmıştı. Bunları gördüğümüz için çok üzüldük. İnsanların daha merhametli olmasını istiyoruz. Zaten dünya olarak çok kötü günlerden geçiyoruz. Allah'tan onların ıslah olmasını diliyoruz. İnşallah bu olay bir daha tekrarlanmaz" diye konuştu.