Son dakika haberi: Zehir tacirlerine bir operasyon daha! 208 gözaltı var

Son dakika haberi: Zehir tacirlerine bir operasyon daha! 208 gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 31 ilde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda 208 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinasyonunda il emniyet müdürlüklerimizce 31 ilimizde eş zamanlı olarak Narkogüç operasyonu gerçekleştirildi.

Aydın, İstanbul, Malatya, Bitlis, Ankara, Samsun, Adana, Gaziantep, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Balıkesir, Düzce, Niğde, Yalova, Muğla, Elazığ, Ordu, Bilecik, Karaman, Denizli, Kırşehir, Sinop, Zonguldak, Diyarbakır ve Çankırı’da zehir tacirleriyle uyuşturucu madde suçlarından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlara, 315 ekip, 944 personel, 2 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpek katıldı. 247,5 kg skank, 6,5 kg esrar, muhtelif miktarda eroin, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap, 15 tabanca, 13 tüfek ve nakit para ele geçirildi. 208 şüpheli şahıs yakalandı."

ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK

3️⃣1️⃣ İLİMİZDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN “NARKOGÜÇ” OPERASYONUNDA 2️⃣0️⃣8️⃣ ŞÜPHELİ YAKALANDI❗️



ZEHİR TACİRLERİNE HAYATI ZEHREDEDEĞİZ❗️



Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüklerimizce 3️⃣1️⃣… pic.twitter.com/gJIMuwDGI7 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 18, 2023