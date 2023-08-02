Zap'ta 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak´ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Giriş: 02.08.2023 - 10:46
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI
DHA'da yer alan habere göre açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.