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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı | SON DAKİKA HABERLER! | Son dakika haberleri

        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Ümit Özdağ'ın X hesabından 2020- 2024 yılları arasında yaptığı 34 tweet paylaşımına yer verildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi

        Giriş: 08.04.2025 - 15:35 Güncelleme: 08.04.2025 - 18:29
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        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi.

        İddianamede, Özdağ'ın basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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        İDDİANAMEDE 34 PAYLAŞIMA YER VERİLDİ

        İddianamede, Ümit Özdağ’ın X hesabından 2020- 2024 yılları arasında yaptığı 34 tweet paylaşımına yer verildi.

        İddianamenin değerlendirme kısmında, 30 Haziran 2024 ile 3 Temmuz 2024 tarihinde Kayseri’de meydana gelen olaylarda yaklaşık 15 bin 100 kişinin protesto eylemlerine katıldığı, olayların meydana geldiği mahallelerde 263 ikamet/işyeri ve 166 araçta zarar meydana geldiği, yine olaylar neticesinde 25 emniyet personeli ve 1 itfaiye personelinin yaralandığı, olaylara katılan şahısların yapılan değerlendirmesinde Zafer partili ve müzahir şahıslar tarafından sosyal platformlarda yapmış oldukları paylaşımlardan etkilenmiş olduklarının değerlendirildiği belirtildi.

        "KAMU GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AÇIK VE YAKIN TEHLİKE"

        İddianamede, Özdağ’ın paylaşımlarının kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği belirtilerek, paylaşımlar ile söz ve beyanlarının ayrımcılığı gerektirecek, nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, paylaşımların birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile birçok defapaylaşılarak medyada gündem oluşturduğu, bunu müteakip tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı ifade edildi.

        NE OLMUŞTU?

        Ümit Özdağ hakkında, partisinin 19 Ocak'taki il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma genişletilmişti.

        Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Özdağ, 21 Ocak'ta "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanmıştı.

        "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şubatta düzenlenen iddianamede, Özdağ hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenmişti.

        Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine kaydedilmiş, mahkeme, suç yerinin Antalya olması gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek dosyayı Antalya Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.

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        #Ümit Özdağ
        #son dakika
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