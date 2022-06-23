Yusuf Yazıcı Rusya'dan ayrıldı

Rus ekibinden yapılan açıklamada, Yusuf için Lille kulübüyle anlaşmaya varılmadığı belirtildi.

milli futbolcuya teşekkür mesajı yayınlayan CSKA Moskova "Geçirdiği parlak dönemi için Yusuf'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Yusuf Yazıcı, 12 maçta forma giydiği Moskova temsilcisinde 8 gollük katkı sağladı.

CSKA Moskova, sosyal medya hesabından yayınladığı bu videoyla 25 yaşındaki oyuncuya veda etti.