SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Lorenzo Baldini (İtalya)
TÜRKİYE: Larkin 16, Melih Mahmutoğlu 15, Metecan Birsen 12, Samet Geyik, Oğuz Savaş 6, Furkan Haltalı 4, Buğrahan Tuncer 10, Erten Gazi, Okben Ulubay 2, Doğuş Özdemiroğlu, Sadık Emir Kabaca 2
YUNANİSTAN: Moraitis 10, Larentzakis, Papanikolaou 8, Agravanis 22, Papagiannis 21, Sloukas 9, Kalaitzakis 3, Mouratos, Kouzeloglou 3, Gontikas, Gkikas
1´İNCİ PERİYOT: 15-17
İLK YARI: 33-36
3´ÜNCÜ PERİYOT: 46-62
FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 4´üncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan´a 76-67 mağlup oldu. Bu sonuçla milliler gruptaki 3´üncü mağlubiyetini alırken, Yunanistan ise 3´üncü galibiyetini elde etti.
Sinan Erdem Spor Salonu´nda kapalı gişe olarak oynanan karşılaşmaya A Milli Takım; Larkin, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Samet Geyik, Oğuz Savaş ilk 5´iyle çıkarken, Yunanistan ise Moraitis, Larentzakis, Papanikolaou, Agravanis, Papagiannis ilk 5´iyle başladı.
Yüksek tempoda oynanan ilk periyotta Metecan Birsen ve Agravanis kaydedikleri 8´er sayıyla takımlarını taşırken, periyodu Yunanistan 17-15 önde kapattı.
İkinci periyoda iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlılar, rakibini iyi savunarak öne geçmeyi başarırken, periyodun ikinci bölümünde vites yükselten Yunanistan, soyunma odasına 36-33 önde gitti.
Üçüncü periyotta Yunanistan hücumda ve savunmada performansını yükseltirken, Papagiannis´in etkili pota altı oyunu ve Sloukas´ın da devreye girmesiyle deplasman ekibi son periyoda 16 sayı farkla önde girdi: 46-62.
Karşılaşmanın son periyoduna muhteşem bir başlangıç yapan A Milli Takım, 14-0´lık seriyle maçın bitimine 5 dakika 30 saniye kala farkı 2´ye indirdi: 60-62. Maçın kalan bölümünde Yunanistan´ın hücumda ve savunmada toparlanmasıyla skorda öne geçemeyen milliler, parkeden 76-67´lik mağlubiyetle ayrıldı.
BAKAN KASAPOĞLU MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye - Yunanistan karşılaşmasını tribünden takip etti. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF CEO´su Ömer Onan da karşılaşmayı tribünde takip eden isimler arasında yer aldı.
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