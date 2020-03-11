Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diamessis'ten Türk kara sularının ihlallerine ve gazetecilerin gözaltına alınmasına son verilmesi istendi.

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