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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 1. tur seçim sonuçlarını açıkladı. YSK'dan yapılan açıklamaya göre 55 milyon 833 in oydan 1 milyon 37 bini geçersiz sayıldı.

YSK'dan yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,24, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,07, Sinan Oğan yüzde 5,28, Muharrem İnce yüzde 0,41 oy aldı...



YURT DIŞI OYLARLA BİRLİKTE OLUŞAN TABLO

Yurt dışı oylar dahil edildiğinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,52'ye yükselirken, Millet İttifakı Adayı Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy oranına sahip oldu. ATA İttifakı Adayı Sinan Oğan yüzde 5,17 oy oranına düşerken, Muharrem İnce'nin ise oy oranı yüzde 0,43 oldu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre: Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88, Sinan Oğan 5.17, Muharrem İnce ise 0.43 oranında oy aldı.