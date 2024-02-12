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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var! - Son dakika kaza haberleri

        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 09:46 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:12
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        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
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        Balıkesir'de kaza, Edremit ilçesinde meydana geldi. Ö.K. yönetimindeki Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Çanakkale-İzmir kara yolu Kızılay Sanayi Döner Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi.

        1 ÖLÜ, 20 YARALI VAR

        AA'da yer alan habere göre araca arkasından gelen otomobilin de çarptığı kazada, otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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        #Balıkesir
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