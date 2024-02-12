Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
Balıkesir'de kaza, Edremit ilçesinde meydana geldi. Ö.K. yönetimindeki Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Çanakkale-İzmir kara yolu Kızılay Sanayi Döner Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi.
1 ÖLÜ, 20 YARALI VAR
AA'da yer alan habere göre araca arkasından gelen otomobilin de çarptığı kazada, otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.