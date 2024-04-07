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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika: YÖK'ten yatay geçiş iddialarına yalanlama

        Son dakika haberi YÖK'ten yatay geçiş iddialarına yalanlama

        YÖK'ten yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında, Yükseköğretim Kurulu'nun Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönündeki iddia asılsızdır" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 07.04.2024 - 11:22
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        YÖK'ten yatay geçiş iddialarına yalanlama
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        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

        AA'da yer alan habere göre YÖK'ten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, Yükseköğretim Kurulunun, Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

        Bu tür haberlerin asılsız olduğu ifade edilen açıklamada, daha önce Ukrayna krizinde olduğu gibi savaş nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerden şartları uygun olanlara yatay geçiş hakkı, uygun olmayanlara da bir anlamda misafir öğrencilik olan "özel öğrencilik" imkanı tanındığı aktarıldı.

        YÖK'ün açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Türkiye dünyanın vicdanıdır. Savaş nedeniyle eğitimine devam edemeyen misafir öğrencilere üniversitelerimizin kapıları, geçmişte ve yakın zamanda olduğu gibi bugün de açıktır. Bu kapsamda savaş nedeniyle ülkelerinde eğitimine devam edemeyen Sudanlı ve Filistinli öğrenciler, şartları yerine getirmeleri koşuluyla yatay geçiş için üniversitelerimize müracaat edebileceklerdir. Şartları uygun olmayanlar ise bir süre misafir öğrenci olarak öğrenimlerine üniversitelerimizde devam edebileceklerdir. Bilinmelidir ki savaş mağduru misafir öğrencilere tanınan özel öğrencilik imkanı, iddia edildiği gibi Türk vatandaşı öğrencilerimiz için bugün veya gelecekte bir hak kaybına yol açmayacaktır."

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