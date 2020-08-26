YKS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresinde... ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

YKS Tercih Sonuçları için tıklayınız...