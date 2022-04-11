Yavaş'tan iddialara yanıt: Görevimin başındayım

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İYİ Parti Genel Başkanı meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı İYİ Parti Genel Merkezi'nde ağırladı.

Görüşme sonrası basın toplantısında soruları yanıtlayan Mansur Yavaş, kendisini Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamasına yanıt verdi.

Yavaş, "Benim belediyecilik anlayışıma göre, belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Ben, seçilmeden önce 'bize oy vermeyenleri düşman görmüyoruz' demiştim. Hiç kimseyi ayırmadan, eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Çizgimi bozmadım, ben siyasetin içinde bir insan değilim. Kamu görevlisi olarak görüyorum kendimi. Görevimin başındayım" dedi.